إسرائيل تمدد إغلاق الطرق المؤدية لقرية الخان الأحمر

رام الله- سبوتنيك. وقال رئيس مجلس القرية، عيد أبو داهوك، لوكالة "سبوتنيك": "اقتحمت قوات الاحتلال قرية الخان الأحمر، اليوم الاثنين، وأحضرت معها أوامر عسكرية تقضي بإغلاق الطرق المؤدية إليها لاستيلاء عليها تحت ذرائع أمنية واهية في حين رفضنا استلام هذه الأوامر، لكن الجنود ألقوا بها داخل القرية قبل مغادرتها".

© REUTERS / POOL

وأضاف أبو داهوك: "ينص البلاغ العسكري على وضع اليد على أراضي قرية عناتا المقدرة مساحتها حوالي 1.468 دونما لأغراض أمنية مستعجلة، ويحق لأصحاب الأراضي أو المتصرفين فيها تقديم طلب لمديرية التنسيق والارتباط ضواحي القدس أو ديوان المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة "الضفة الغربية" للحصول على رسوم استعمال أو تعويضات".

وكانت السلطات الإسرائيلية، منذ عدة أشهر، قد قررت إجلاء أهالي قرية الخان الأحمر البالغ عددهم أكثر من 200 فرد يقطنون المكان منذ عشرات السنين ويرفضون الإخلاء، إذ أن إسرائيل أبلغت السكان أن الإخلاء يأت لدواع أمنية في حين يرفض الأهالي الانصياع للأوامر الإسرائيلية.

وقد ازداد الضغط الأوروبي على إسرائيل لثنيها عن هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن الهدم قادم لا محالة لكن سيعطي فرصة للتفاوض مع السكان قبل إخلائهم بالقوة.