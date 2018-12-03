غريفيث يصل إلى صنعاء لاستكمال مساعي عقد مباحثات السلام

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القاهرة — سبوتنيك. وأعلن مصدر بمطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 3 ديسمبر/كانون الأول، وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء، لاستكمال مساعيه لعقد محادثات سلام برعاية أممية في السويد، بعد أن أعلنت حركة "أنصار الله" أنها ستشارك في المفاوضات.
© REUTERS / Naif Rahma
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، إن طهران تدعم محادثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأنها على استعداد للمساعدة من أجل إيجاد حل سياسي. وتابعت أن طهران "تحث الأطراف المشاركة على بناء الثقة وتوفير الأرضية المناسبة للوصول إلى اتفاق شامل، يُنهي ألم ومعاناة الشعب اليمني".
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