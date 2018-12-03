الصين تعلن عن بؤرة جديدة لإنفلونزا الخنازير الأفريقية

قالت وزارة الزراعة الصينية، الإثنين، إنها تأكدت من اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الخنازير الأفريقية في مزرعة بالعاصمة بكين إلى جانب بؤرتين أخريين للمرض في إقليمي شنشي وهيلونغجيانغ.

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة والشؤون الريفية بأن البؤرة اكتشفت في مزرعة بها 9835 خنزيرا بمنطقة تونغتشو في بكين.

وتحدث البيان عن نفوق 17 خنزيرا بسبب المرض المميت بالنسبة للخنازير لكنه لا يضر بالبشر.

وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف بؤرة ثانية للمرض شديد العدوى في مزرعة للخنازير في هيلونغجيانغ مضيفة أن 77 من بين 375 حيوانا في المجمل نفقت.

أما البؤرة الثالثة فهي في مزرعة بمدينة شيآن عاصمة إقليم شنشي وتضم 245 خنزيرا. وذكرت الوزارة أن نحو 79 من بين 205 خنازير مصابة نفقت بسبب المرض.