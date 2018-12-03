شكرا لقرائتكم الفرنسيون يرون تأثيرات سلبية للهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس أ ف ب | منذ 12 ساعة في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 22:37

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» أمس، أن الفرنسيين يعتبرون الهجرة سلبية في مجالات كثيرة، مثل الاقتصاد والتلاحم الوطني والأمن، ولا يرغبون في استقبال مزيد من الأجانب.



الاستطلاع الذي أعدّه معهد «إيفوب» أشار الى أن 58 في المئة من الفرنسيين يرون دور الهجرة سلبياً في شكل عام، وينعكس ذلك في كل المجالات، من النموّ (54 في المئة) إلى مستقبل البلاد (55 في المئة) وهويتها (58 في المئة) واحترام العلمانية (61 في المئة) وتلاحم المجتمع (64 في المئة) والأمن (66 في المئة).

ويعتبر 64 في المئة من المستطلعين أن استقبال مزيد من المهاجرين غير مرغوب فيه، وأن مسألة الهجرة يمكن أن تشكّل ملفاً مهماً في النقاش العام قبل الانتخابات الأوروبية المرتقبة في أيار (مايو) 2019.

لكن الفرنسيين يؤيّدون استقبال أفراد معرّضين لخطر، إذ يعتقد 61 في المئة منهم بأن على فرنسا استقبال المهاجرين الهاربين من حرب وبؤس.

لكنهم يرفضون الهجرة الاقتصادية، إذ يرى 71 في المئة منهم أنها تتيح لأرباب العمل خفض الرواتب، فيما يشدد 60 في المئة على ضرورة انتقاء المهاجرين وفق الاحتياجات الاقتصادية للبلاد.

وفي الإطار الأوروبي والصعوبات التي يواجهها الاتحاد في إدارة موجات الهجرة وتوزيعها نحو القارة، يؤيّد الفرنسيون حلاً وطنياً، إذ يؤكد 63 في المئة أنهم موافقون على إلغاء اتفاقات شينغن التي تنصّ على تنقل حرّ للأفراد، في إطار الاتحاد الأوروبي، معلنين بذلك تأييدهم بحكم الأمر الواقع إعادة الحدود الوطنية.

كذلك يفضّل 54 في المئة أن يُتخذ على المستوى الوطني، القرار في شأن استقبال المهاجرين وتوزيعهم في أوروبا. لكنهم لا يعارضون أن تشارك فرنسا في تحرّك منسق لاستقبالهم، إذ إن 51 في المئة يؤيّدون أن تستقبل فرنسا جزءاً من المهاجرين الذين يصلون الى السواحل اليونانية والإيطالية أو الإسبانية.