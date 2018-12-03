شكرا لقرائتكم كندا تراجع وجودها في كوبا بعد أعراض غامضة لدى ديبلوماسييها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أوتاوا - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 22:40

أعلنت وزارة الخارجية الكندية أنها سترسل هذا الأسبوع وفداً رسمياً إلى كوبا، لمراجعة وجودها في الجزيرة، بعد تزايد أعراض غامضة لدى ديبلوماسييها.



وأشارت أوتاوا الخميس الى أن موظفاً كندياً إضافياً في كوبا، هو الثالث عشر يعاني من آلام الرأس التي شعر بها ديبلوماسيون كنديون منذ العام 2017، مثل 25 ديبلوماسياً أميركياً وعائلاتهم منذ أواخر العام 2016. ويصف جميعهم الأعراض ذاتها: دوار وصداع نصفي شديد وطنين في الأذنين ومشكلات بصرية.

وقال ناطق باسم الخارجية الكندية إن «وفداً من ديبلوماسيين بارزين سيتوجه إلى كوبا لدرس عمليات كندا وتحديد بأي طريقة يمكننا تخفيف الأخطار التي يواجهها موظفونا الديبلوماسيون»، مضيفاً: «نعتبر أن كل الخيارات ممكنة». وكانت الحكومة الكندية أعلنت الخميس «السماح لموظفيها في كوبا بالعودة إلى بلادهم، إذا رغبوا في ذلك».

ونسبت كندا والولايات المتحدة في البداية هذه الأعراض إلى استخدام أجهزة سمعية قادرة على التسبّب بأضرار في الدماغ. لكن أوتاوا توصّلت أخيراً إلى أن هذا السيناريو «ليس مرجّحاً».

واكتفت دراسة مفصلة حول أحداث كوبا، نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأميركية مطلع السنة، بإشارة إلى «مصدر مجهول للطاقة» فقط. لكن معدّ الدراسة أكد أن فرضية وجود «موجات صغرية (مايكروويف) بات يمكن درسها».