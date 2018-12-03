شكرا لقرائتكم آلاف المتظاهرين احتجاجاً على «تزوير» انتخابات جورجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تبيليسي - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 22:44

تظاهر نحو 25 ألف جورجي في العاصمة تبيليسي أمس، احتجاجاً على «تزوير» انتخاب سالومي زورابيشفيلي رئيسة للبلاد.



وتجمّع المتظاهرون الذين حملوا أعلاماً جورجية وأعلام الاتحاد الأوروبي، في جادة روستافيلي قبالة البرلمان. وقالت ليانا بارتسفانيا (63 سنة): «أنا هنا لأتظاهر ضد التزوير في الانتخابات»، متهمة رئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانيتشفيلي بسرقة «أصواتنا». وقالت جيا مغيلادزي (20 سنة): «نزل الناس إلى الشارع لأن الانتخابات كانت مزوّرة».

وانتُخبت زورابيشفيلي، وهي ديبلوماسية فرنسية سابقة، رئيسة للبلاد الأربعاء الماضي بأكثر من 58 في المئة من الأصوات، في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، وذلك بدعم من حزب «الحلم الجورجي» الذي أسّسه إيفانيشفيلي، الرجل الأغنى في البلاد والذي يعتبر كثيرون أنه يهيمن على الحياة السياسية، على رغم انسحابه منها.