شكرا لقرائتكم الحكومة البحرينية تستقيل بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ 12 ساعة في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 3 ديسمبر 2018 / 01:20

أعلنت الحكومة البحرينية تقديم استقالتها إلى عاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية.



وقدمت الحكومة استقالتها خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء في العاصمة المنامة أمس، برئاسة رئيس المجلس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر، في تصريح صحافي بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء البحرينية - إن رئيس الوزراء أعلن عن الاستقالة خلال الجلسة وأحاط أعضاء المجلس بالكتاب المرفوع إلى ملك البحرين، الذي يتضمن استقالة الحكومة. وأضاف أن الخطوة جاءت بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية، وعملا بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين، التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي. وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن الحكومة عملت جاهدة على بلوغ الغايات وتحقيق التطلعات التي تترجم رؤى عاهل البلاد وتحقق أماني المواطنين على رغم ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات وفي مقدمها الاقتصادية، مضيفاً: «مع ذلك تمكنت الحكومة من الإبقاء على النسق المتقدم في سير العملية التنموية بمختلف أفرعها الاقتصادية والتعليمية والصحية والإسكانية على الوتيرة المتسارعة ذاتها وأنجزت الحكومة الكثير».