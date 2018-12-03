شكرا لقرائتكم واشنطن: مادورو طاغية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز | منذ 12 ساعة في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 22:48

ندّد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، باعتباره طاغية يقود بلاده الغنية بالنفط إلى دمار.



واعتبر أن «نظامه لا بدّ وأن يرحل في نهاية الأمر»، كي يتحسّن الوضع. وأضاف أمام منتدى للأمن في كاليفورنيا: «الأمر يعود إلى الشعب الفنزويلي والدول الإقليمية في تلك المنطقة، للمساعدة في التعجيل بذلك وإعادة هذا البلد إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وإيجابية».

وفرّ أكثر من 3 ملايين فنزويلي من بلدهم في السنوات الأخيرة، بسبب نقص حاد في الأغذية والأدوية ومعدل مرتفع للتضخم والجريمة.