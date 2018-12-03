شكرا لقرائتكم البابا يضيء شمعة تضامنًا مع أطفال سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الفاتيكان - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 3 ديسمبر 2018 / 01:34

أضاء البابا فرنسيس أمس شمعة في الفاتيكان على نية الأطفال ضحايا النزاعات في العالم خصوصا في سورية.



وقال البابا «فترة ما قبل أعياد الميلاد هي فترة أمل. وأملي اليوم هو السلام لأطفال سورية التي تشهد حربا مستمرة منذ ثماني سنوات».

وأضاف: «أضيء هذه الشمعة كالعديد من الأولاد السوريين والمؤمنين في العالم أجمع». وتابع: «لتبدد نيران الأمل ظلام الحروب!». و»شموع للسلام في سورية» هي مبادرة لمناسبة أعياد الميلاد أطلقتها المنظمة الخيرية الكاثوليكية العالمية «مساعدة لكنيسة في محنة».

وقام حرفي من حي باب توما في دمشق بتزيين الشمعة الكبيرة وهي تحمل صور اربعين طفلا معظمهم يتحدرون من حلب.

وأوقعت الحرب في سورية أكثر من 360 ألف قتيل وتسببت في تهجير ملايين. ويحتاج 13 مليون سوري لمساعدة إنسانية.