"أكبر تكييف مركزي في مصر".. تعرف على تفاصيل محطة تبريد العاصمة الإدارية

دبي - بواسطة محمد فارس © اللواء أحمد زكي عابدين اللواء أحمد زكي عابدين

كتب- محمد عبدالناصر:

وقع مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين، عقد إنشاء أول محطة تبريد مركزي "district cooling" بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الأحد.

ويوضح "مصراوي"، أهمية المحطة، ومواصفاتها على النحو التالي:

قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن محطة التبريد المركزي في العاصمة الإدارية هي الأكبر في مصر وإفريقيا، بطاقة إنتاجية تقدر بـ120 ألف طن سنويًا، حيث تم تنفيذ المحطة على مرحلتين.

وأضاف عابدين، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأحد، أن هذه المحطة الأولى في العالم من خلال استخدام وحدات تعمل بالكهرباء وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي مجتمعة، بالإضافة إلى التخزين الحراري "thermal storage" ما يؤمن عمل المحطة حتى في حال انقطاع أي من مصدري الطاقة ويحفظ استمرار الخدمة في كافة الأوقات.

كما تعتمد المحطة على نظام تخزين الطاقة أثناء الليل لاستخدامها في فترات الذروة، ما يحقق وفر إضافي في القدرة الكهربائية المطلوبة بمقدار 20%.

وأكد رئيس شركة العاصم الإدارية، أن المرحلة الأولى من المحطة مستهدف تنفيذها خلال 12 شهرًا، حيث ستغطي الحي الحكومي والمالي وحي السفارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وستقوم الشركة المنفذة بتشغيل المحطة وصيانتها بعد الافتتاح.

وتابع: "نظام التبريد المركزي يحقق عددًا من المزايا للمباني، ومنها تخفيض التكلفة الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، وتوفير المساحات والقدرات الاحتياطية للتكييف المركزي والتركيبات المرتبطة به، وتخفيض الأحمال الكهربائية، واستخدام معدات أكثر بساطة وأقل تكلفة، وكذلك تخفيض الاستثمارات اللازمة للإنشاءات".​