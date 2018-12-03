7 خطوات لتقديم وتسجيل "تظلم" بطاقات التموين.. تعرف عليها (مستند)

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دبي - بواسطة محمد فارس كتبت- عايدة رضوان:
طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين الذين يجدون تغيرًا في صرف مستحقاتهم التموينية، بضرورة تصحيح بيناتهم من خلال تقديم تظلم للوزارة، عبر مكاتب التموين.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 33 لسنة 2018، بمد العمل في المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساء يوميًا، لاستقبال طلبات التظلم من المواطنين.
وأعلنت وزارة التموين، أنه سيتم عودة الأفراد المحذوفين بالخطأ من بطاقات التموين، فور تصحيح البيانات الخاصة بهم بالبطاقة خلال 10 أيام.
ورصدت الوزارة، خطوات تقديم وتسجيل التظلم، كالتالي: © متوفر بواسطة مصراوي e53429f7-c69e-48a7-a06c-97516088d8e4 © بطاقات التموين بطاقات التموين
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