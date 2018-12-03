شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستعرض مع وزيرة خارجية السويد ترتيبات المباحثات اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، مع وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، والوفد المرافق لها، الترتيبات المتعلقة بالمباحثات التى ستعقد فى السويد بشأن الأزمة اليمنية.

وناقش الجانبان- خلال اللقاء الذى عقد بقصر السيف، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح- سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، فى مكتبه اليوم، مع وزيرة الخارجية السويدية مارجور والستروم، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، قد وصلت إلى الكويت أمس فى زيارة رسمية، تلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين الكويتيين.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، قد أعلن الخميس الماضى، استمرار العمل لجمع أطراف الأزمة اليمنية حول طاولة مفاوضات فى السويد، خاصة فى ظل المرحلة الحرجة للأزمة اليمنية حاليا، مشيرا إلى أنه رغم أن الجهود الأممية لعقد جولة المحادثات تسير على قدم وساق، إلا أن تفاصيل أو ملامح المفاوضات المرتقبة، لم تتضح بعد.