شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الديمقراطى الكردستانى يرشح نيجيرفان لرئاسة إقليم كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بالحزب الديمقراطى الكردستانى العراقى اليوم الاثنين إن الحزب رشح نيجيرفان برزانى رئيسا لإقليم كردستان العراق ومسرور برزانى لرئاسة الوزراء. وفاز الحزب بأكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية الإقليمية التى جرت فى سبتمبر.

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