من أمام منزل الشهيد أحمد ياسين.. انطلاق فعاليات حركة حماس الـ 31 في غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من أمام منزل الشيخ الشهيد أحمد ياسين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صباح اليوم، انطلاق فعاليات انطلاقتها الحادية والثلاثين في قطاع غزة.

وأكد القيادي في “حماس” أسامة المزيني، في المؤتمر الذي تابعته “عربي21″، أن “انطلاقة حماس شكلت رافعة لمشروع مقاومة المحتلة واستعادة الحقوق”.

وأعلن المزيني، عن انطلاق فعاليات انطلاقة الحركة ستكون تحت شعار “مقاومة تنتصر وحصار ينكسر”، منوها إلى أن الفعاليات ستبدأ من اليوم وبشكل متواصل، وستختتم بمهرجان مركزي في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وقال: “في الوقت الذي نشهد المؤامرات التي تستهدف حاضرنا ومستقبلنا ومشروعنا المقاوم، وفي الوقت الذي نشهد تهاوي الكثير في مستنقع التطبيع مع العدو الصهيوني، تأبي مقاومتنا العتيدة إلا أن تسجل الإنجازات في كل وجولاتها، والتي ليس أخرها عملية حيد السيف”.

وأكد أن “عملية حد السيف، ما زالت هزاتها الأمنية والعسكرية والسياسية تتفاعل بقوة داخل العدو، وتسقط الكثير من الأساطير الأوهام، لينكشف زيف العدو الواهي ويمرغ أنفه في التراب”.

وأوضح القيادي، أن الاحتفال بانطلاقة “حماس؛ تأتي استكمالا لانتصارات شعبنا بمسيرات العودة والمقاومة في كل المواقع والميادين؛ التي كشف أكذوبة هذا الجيش الجبان، وفضحت إجرامه”.

وشدد على رفض حركته “للتطبيع والتفريط، وحرصها على وحدة الصف ومحافظة على الثوابت ومتمسكة بالبندقية، وحريصة على العمق الاستراتيجي لمحطنا العربي والإسلامي”.

عربي21