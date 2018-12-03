البنتاغون: قائد القوات البحرية قضى “منتحرا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية أن وفاة قائد القوات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الفريق بحري سكوت ستيرني، غير ناجم عن تدخل خارجي، مشيرة إلى أنه قضى منتحرا.

وقالت المصادر، في حديث لقناة “CBS News”، إن المسؤولين في البنتاغون يعتبرون “أمرا واضحا” أن ستيرني قضى منتحرا.

وتم العثور على جثة ستيرني في مقر إقامته بالبحرين ولم تتضمن أي آثر لعنف خارجي، وفق ما أعلنت مساء السبت البحرية الأمريكية.

وتولى ستيرني، البالغ 58 عاما من عمره والذي انضم إلى الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1982، منصبي قائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وقائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية يوم 6 مايو 2018.

وكان تحت قيادة ستيرني 20 ألف شخص وهم من العسكريين بالقوات البحرية للولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده والمدنيين الذين عملوا على الأسطول الأمريكي.

رأي اليوم