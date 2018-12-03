ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان العراق

وجاء هذا الإعلان عقب انتهاء اجتماع مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس مسعود البارزاني وحضور نائب رئيس الحزب، نيجيرفان البارزاني، وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، مسرور البارزاني، وذلك وفقا لموقع"رووداو" الكردي.

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وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، في مؤتمر صحفي: "تم ترشيح نيجيرفان البارزاني لمنصب رئيس إقليم كردستان، ومسرور البارزاني لمنصب رئيس وزراء الإقليم بقرار من مجلس القيادة".

بدوره، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني إلى عدم العودة للمربع الأول خلال مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، مبينا أن السبيل الأفضل لذلك هو الاستفادة من الاتفاقية الاستراتيجية بين الجانبين وتفعيلها بما يجعل التحالف بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي عاملا مساهما في تسهيل تشكيل الحكومة.