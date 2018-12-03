وقالت المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية لـ"CNN"، إن الزعيمين التقيا لخمس دقائق على هامش قمة العشرين، وناقشا "ضرورة إيجاد حل سياسي في اليمن" وأسعار النفط، وتحديدا الدور الذي يمكن للسعودية لعبه في تقلبات أسعار النفط. © REUTERS / POOL ونشرت "CNN" ، ما دار بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون: محمد بن سلمان: لا تقلق. ماكرون: أنا قلق. محمد بن سلمان: حسنا ماكرون: قلت لك محمد بن سلمان: حسنا هذا صحيح. ماكرون: قلت لك محمد بن سلمان: نعم قلت لي. أشكرك جزيل الشكر. ماكرون: تعلم ما أعني ماكرون: لا تستمع لي محمد بن سلمان: بالطبع استمع. ماكرون: لأنني قلت، هذا أكثر أهمية بالنسبة لك. ماكرون: فقط أتأكد أنك تعلم. محمد بن سلمان: أستطيع التعامل مع ذلك. ماكرون: أنا رجل أحافظ على كلمتي. يذكر أن بدر عساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، نشر مقطع الفيديو الذي أظهر ماكرون وبن سلمان في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر".

شكرا لقرائتكم خبر عن خلال "الحوار الغامض"... ولي العهد السعودي: أستطيع التعامل مع ذلك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .