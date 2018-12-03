سياسي ألماني: ولي العهد السعودي أضاع فرصة خلال قمة العشرين

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وأضاف أن قمة العشرين فشلت في تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية تصرفاته فيما يتعلق بأوكرانيا رغم جهود كبيرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اجتماعات ثنائية.

وتابع: "الرئيس بوتين نجا بعدوانه الجديد ضد أوكرانيا دون أن يُمس تقريبا".

واستضافت الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20 في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ليلة الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الاثنين، وتأتي زيارته ضمن جولته الخارجية الواسعة التي يقوم بها منذ أواخر الشهر الماضي.

وهذه الجولة هي الأولى لابن سلمان إلى خارج المملكة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في حادث أثار أصداء دولية واسعة مصحوبة باتهامات وانتقادات للأمير محمد.