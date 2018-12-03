عضو كنيست وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

اقتحم عضو الكنيست المتشدد من حزب "الليكود"، الحاخام يهودا غليك، وعشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، صباح اليوم الإثنين، بمناسبة حلول عيد الأنوار" الحانوكاه" اليهودي.

وقال فراس الدبس، مسؤول "الاعلام"، في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن الحاخام يهودا غليك اقتحم المسجد الأقصى اليوم، تحت حراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وأضاف الدبس إن نحو 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من صباح اليوم، وسط تقديرات بزيادة العدد.

وكان غليك قد اقتحم المسجد الأقصى للمرة الأخيرة الشهر الماضي.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية لنواب الكنيست باقتحام المسجد الأقصى مرة كل شهر.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الاسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، قد طالبت السلطات الإسرائيلية مرارا بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى ولكن دون استجابة الشرطة الإسرائيلية.

وبدأ عيد الأنوار اليهودي أمس ويستمر أسبوعا.