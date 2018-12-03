الجيش الإسرائيلي يهدم مسكنيْن شرقي الضفة

أريحا (الضفة الغربية) / قيس أبو سمرة / الخليج 365

هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، الإثنين، مسكنين فلسطينييْن شرقي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "البناء بدون ترخيص".

وقال إبراهيم أبو عوض، رئيس مجلس قرية "فصايل"، بمحافظة أريحا (شرق)، في اتصال مع وكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية داهمت القرية، برفقة جرافات، وشرعت بهدم مسكنين.

وبيّن أن السلطات الإسرائيلية هدمت المسكنين، بزعم "البناء بدون ترخيص" في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق "أوسلو".

وحسب اتفاقية أوسلو للسلام عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

والمناطق "ج" تمثل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وعادة ما يتم هدم المنازل التي يبنيها الفلسطينيون بدعوى "البناء غير المرخص".