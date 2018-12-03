الصحة: هذه الحالات لا ينتقل عبرها فيروس #الإيدز

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة، عن 4 طرق لا ينتقل عبرها الفيروس، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، الذي صادف، السبت الماضي، 1 من ديسمبر الجاري.

وذكرت الوزارة، أن فيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، لا ينتقل عن طريق المشاركة في أماكن العمل والدراسة، ولا ينتقل عن طريق الأكل والشرب والمصافحة والمعانقة، ولا ينتقل الفيروس عبر استخدام المرفقات العامة، ولا ينتقل عن طريق العطس أو الكحة أو من خلال لدغ البعوض.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في إحصائية لها في ديسمبر من العام الماضي 2017، أن عدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 52%، وأن إجمالي المصابين في العالم بلغ زهاء 37 مليون مصاب، معظمهم في الدول الفقيرة، مؤكدة أن انتشاره بدأ يتزايد بصورة مخيفة في الدول المتقدمة.