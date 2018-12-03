قوات_الاحتلال تعتقل أسرى فلسطينيين محررين من محافظة طولكرم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، ستة أسرى فلسطينيين محررين من مختلف مناطق محافظة طولكرم. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحررين رائد محمد قوزح ، وجمال حدايدة ، وبكر محمد خريوش ، ومحمد سليمان سروجي وهم من مخيم طولكرم، وهاني بنان صوان من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وليث عفيف العتيلي من بلدة عتيل شمال المدينة

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