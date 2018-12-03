شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفجر فندق الكروان ومنزل علي محسن في الحديدة والان مع التفاصيل

فجرت مجاميع مليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اثنين من أكبر المباني جنوب غرب مدينة الحديدة.

وأكد سكان محليون لوكالة خبر، أن مجاميع مليشيا الحوثي أقدمت على تفخيخ اثنين إثنين من أكبر المباني في المدخل الجنوبي الغربي لمدينة الحديدة.

وقالوا إن المجاميع الحوثية نسفت فندق الكروان الواقع بالقرب من دوار المطار ومنزل "علي محسن" ومبنى آخر بجانبه وقامت بتسويتهما بالأرض.

وكانت مليشيا الحوثي نسفت مطلع الشهر الماضي، عمارة خالد عبدالنبي في شارع الخمسين، أكبر المباني السكنية في مدينة الحديدة