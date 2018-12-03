شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على زوجين فقدا خاتم زواجهما في شبكة تهوية للمترو بنيويورك والان مع التفاصيل

تمكنت شرطة نيويورك، الأحد، من الوصول إلى سائحين بريطانيين متزوجين حديثا انتشرت قصتهما بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد سقوط خاتم زواجهما في شبكة تهوية خاصة بمترو أنفاق تايمز سكوير.

وبثت الشرطة مقطعا مصورا للواقعة على تويتر، وأعيد بثه أكثر من 20 ألف مرة كما تصدر عناوين الأخبار، حتى وصلت الشرطة إلى الزوجين اللذين اضطرا للعودة إلى بريطانيا.

وقالت على تويتر، الأحد، إن "الزوجين السعيدين عادا إلى بلدهما، وبفضل ما قمتم به من إعادة التغريدات سمعا أننا نبحث عنهما".

وتمكنت الشرطة من استعادة وتنظيف الخاتم، ولكنها لم تستطِع العثور على الزوجين ولذلك وجهت نداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت على "تويتر"، الأحد، إلى جانب صورة للزوجين المبتسمين: "نشكر تويتر.. القضية أغلقت.. مع حب جون ودانييلا وإدارة شرطة نيويورك".