شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: حفل خطابي بمناسبة الذكرى الـ51 ليوم الاستقلال والان مع التفاصيل
أقامت السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء حفلا خطابيا و فنيا بمناسبة الذكرى الواحدة و الخمسين ليوم الاستقلال الثلاثين من نوفمبر ١٩٦٧م احييته الفرقة الموسيقية بمكتب الثقافة بالوادي و الصحراء برعاية وحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري.
و في الاحتفالية التي أقيمت في القاعة الكبرى بمجمع الدوائر بسيئون و بحضور اللواء الركن صالح طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى رفع وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري باسم قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت و أبناء الوادي التهاني و التبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي و نائب الرئيس و دولة رئيس الوزراء و كل أبناء الشعب اليمني معبرا إلى أن الشعب بأمس الحاجة لاستلهام القوة والشجاعة من أبطال ثورات سبتمبر و أكتوبر و نوفمبر لدحر الانقلابين المتمردين الحوثين وإقامة اليمن الاتحادي بكل اقاليمه.
وفي كلمته تطرق الكثيري إلى جهود السلطة المحلية بوادي حضرموت في ملفات الخدمات الأساسية الكهرباء و المياه و الصحة و التعليم و النظافة مشيدا بمستوى العمل المنفذ من قبل الإدارات و المؤسسات في هذه القطاعات متحدثا عن عدد من المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها السلطة المحلية بوادي حضرموت في الفترة الماضية مضيفا إلى أن مصير هذه الأزمة التي تعيشها البلاد الانتهاء و ان الوقت القادم سيشهد الخير لبلادنا و بناء الدولة المنشودة.
و قدم أحمد بن دويس مدير عام مكتب الثقافة كلمة عن مكاتب التربية و الشباب و الرياضة المنظمة للفعاليات المرافقة للاحتفالية أشار فيها إلى ابرز الفعاليات الثقافية و الرياضية و التربوية التي أقيمت في التزامن مع أحياء هذه الثورة بدعم من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري عبر فيها عن سعادة المشاركين في الأنشطة الرياضية و الفرقة الموسيقية ناقلا تطلعهم إلى إقامة المزيد من هذه الفعاليات لإظهار إبداعاتهم المختلفة.
و قدمت في الاحتفالية التي حضرها الشيخ عبدالله صالح الكثيري مستشار رئيس الجمهورية و الوكلاء المساعدون عبدالهادي التميمي و الشيخ محمد بن جربوع الصيعري قدمت الفرقة الموسيقية بمكتب الثقافة اوبريت "المحبة و السلام " بقيادة الأستاذ عبداللاه بارجاء و قصيدة شعرية للشاعر محفوظ بن عثمان و اغنية للفنان منير هبيص بعنون دروب الخير و لوحات فنية راقصة من إدارة طالبات مدارس المهاجر بسيئون و مدرسة الزهراء بالقطن.
كما تخلل برنامج الاحتفالات الخاص بإحياء الذكرى الواحدة و الخمسين لثورة الثلاثين من نوفمبر إقامة عدد من المسابقات في العاب القوى و سباق الدرجات الهوائية بين طلاب ثانويات وادي حضرموت و الصحراء و بطولة في كرة القدم و مسيرة لشباب الكشافة انطلقت من أمام قصر الكثيري حتى المجمع الحكومي.
حضر الاحتفالية اركان المنطقة العسكرية الأولى العميد يحيى ابوعوجا و العقيد علي الغريري القائم بأعمال مدير الامن و مدير عام مكتب الشباب و الرياضة الأستاذ علي يسلم باشعيب و عدد من مدراء عموم المديريات ت المكاتب و المؤسسات و الهيئات بوادي حضرموت و الصحراء و ممثلي قطاع المرأه و الشباب.
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