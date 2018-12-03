شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشكر إبنته مريم ويصفها بالجندي المجهول والان مع التفاصيل

تحدث نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن جندي مجهول نفذ العديد من مبادرات عام زايد الذي يصادف العام 2018م .

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له بتويتر، "أحد الجنود المجهولين في عام زايد .. ابنتي مريم بنت محمد بن زايد ... عملت على انشاء "صرح المؤسس" .. والكثير من مبادرات عام زايد ... واختتمت عملها يوم أمس بحفل وطني ضخم ورائع حرك فينا المشاعر بذكرى زايد" .

واضاف "شكراً مريم .. والعمل بصمت من أجل الوطن هي صفة من أبيك".

والشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم هي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، من مواليد 1 يناير (كانون الثاني) 1992، حاصلة على بكالوريوس في التجارة والاقتصاد من "جامعة زايد بالإمارات)" ..

وأسست الشيخة مريم أكثر من 24 داراً للأيتام حول العالم، وعدداً من المساجد.