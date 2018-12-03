بالفيديو .. مواطن جزائري يلجم المتطاولين على السعودية

الجم مواطن جزائري لسان العديد من المتطاولين على السعودية من الموالين وتركيا .

وقال المواطن، أن السعودية هي من أنقذت الجزائر من الإرهاب الذي دعمته إيران وقطر .. لافتاً إلى أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استعان بعلماء السعودية لحقن دماء الجزائريين.

وأضاف أن السعودية دولة محورية قوية لها دور هام جداً في بناء العالم العربي .. مؤكداً أن السعودية هي أرض السنة ومعقل السنيين وليس كما يروج له البعض ان لا علاقة لها بالسنة .

وتحدث المواطن الجزائري عن أسباب سجن بعض الدعاة الإسلاميين في السعودية .. موضحاً أن سجنهم جاء على خلفية التحريض الذي انتهجه هؤلاء العلماء .