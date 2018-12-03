مصرع 270 داعشيا خلال عملية لقوات النظام السوري جنوب البلاد

لقي 270 مسلحاً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم خلال عملية هجومية لقوات النظام السوري، على محافظة السويداء في جنوب البلاد انطلقت يوليو/تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية في سوريا، أوليغ ماكاريفيتش، اليوم الإثنين، إنه "خلال العملية العسكرية تم قتل ما لا يقل عن 270 مسلحا، والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والذخائر والألغام، أجنبية الصنع، بما في ذلك 12 صاروخ تاو مضاد للدبابات (أمريكي الصنع)".

وأكد ماكاريفيتش، أن "الجيش السوري تمكن من توجيه ضربات دقيقة دمر من خلالها تحصينات داعش وخطوط إمداده".

وكانت قوات النظام السوري بدأت معركة لتحرير بادية السويداء بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي بعد هجوم شنه التنظيم الإرهابي على مدينة السويداء وبعض قرى ريفها الشرقي، قتل وأصيب خلاله مئات المدنيين.

وتمكنت قوات النظام السوري خلال هذه العملية العسكرية من تحرير نحو 3 آلاف كيلومتر مربع وتطهيرها من وجود مقاتلي تنظيم داعش، وحصار من تبقى منهم في تلول الصفا التي بات الجيب الداعشي فيها يلفظ أنفاسه الأخيرة.