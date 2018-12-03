شكرا لقرائتكم خبر عن في يومهم العالمي.. ماذا قدمت المملكة لـ"ذوي الاحتياجات الخاصة"؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

و جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ووحدة ذوي القدرات الخاصة مصلى خاصًّا بفئة الصم والبكم، يوفر العديد من مترجمي لغة الإشارة لترجمة خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء وكذلك ترجمة الدروس والمواعظ المقامة في أروقة المسجد الحرام، إضافة لتأهيل عدد من معلمي حلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام وتدريبهم على مهارات لغة الإشارة، وذلك لسهولة التعامل مع مستخدميها لإيصال رسالة المسجد الحرام في تعليم كتاب الله لرواده بمختلف شرائحهم.

وقامت الرئاسة بإصدار الرموز الإرشادية داخل المسجد الحرام للكبار والصغار، التي توضح أماكن ومرافق الحرم برموز مرسومة ومختصرة بجميع اللغات لذوي الإعاقة السمعية، ووفرت سماعات لضعاف السمع لاستخدامها أوقات الصلاة والخطب والدروس.

ووفرت الرئاسة العصا البيضاء للمكفوفين من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لإرشادهم إلى مصلياتهم الخاصة، إذ وفرت وحدة ذوي القدرات حقيبةً خاصة بهذه الفئة تحوي مصحفًا وكتبًا وخرائط للحرم المكي والمشاعر المقدسة أثناء فترة الحج بلغة برايل, كما وفرت حامل المصاحف المرنة، حيث تقوم هذه الخدمة بتسهيل قراءة القرآن بمختلف وضعيات الجسد مع "الحامل المرن" سواء كان واقفاً أو جالساً، إضافة إلى المصحف القارئ بالقلم، وبها ساعةٌ ناطقة تُشعر المكفوفين بدخول أوقات الصلوات.

وخصصت الرئاسة أبواب ومشايات ومسارات خاصة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم وتجهيز مصليات مجهزة بجميع احتياجات ذوي الإعاقة يعمل عليها موظفون تم تدريبهم على التعامل مع هذه الفئة الغالية.

كما بادرت إدارة سقيا زمزم بتوفير عربات مخصصة لحمل حاويات زمزم وتأمين كراسي خاصة لحافظات ماء زمزم تخدم ذوي الإعاقة الحركية ليتمكن من خلالها ذوي القدرات الخاصة من الشرب وتوفير حقائب ماء زمزم المحمول في اسطوانات مخصصة في جميع المصليات، وذلك خلال أوقات الصلوات للحصول على ماء زمزم ومنع المشقة لكي يتسنى لهم أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، إضافة إلى تخصيص عربات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لنقل مستفيديها على مدار الساعة, وإعانتهم على الطواف والسعي بعربات يدوية وكهربائية وتخصيص عربات الجولف لنقلهم خارج الحرم وتجهيز مواقف لذوي الإعاقة الحركية بمبنى الرئاسة، كما وزعت سجادة صلاة ومسندة للظهر في آن واحد لكبار السن كهدية إنسانية مقدمة من الرئاسة خلال موسمي العمرة والحج مما يساهم في تأدية نسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي إطار آخر، ذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، أن ملخص لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في المملكة، أوضح جانبًا هاما من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاريع القطارات السعودية.

وأضاف: من أهم ما جاء في هذه الحقوق "توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية في المحطات وداخل القطار، توفير منصات المعاينة من قبل المشغل لاستقبال المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، التأكد من توفير المساعدة عند الصعود والنزول من القطار".

واستطرد بالقول: توفير دورات مياه خاصة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحطات والقطارات، على المشغل توفير المساعدة الخاصة التي قد يحتاجها المسافر، وذلك عند الإبلاغ عن الحاجة لهذه الخدمات وفقًا لسياسة المشغل، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعرفة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا حالات كف البصر أو الصمم مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها.