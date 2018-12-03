فيديو| من المعارضة لماكرون: هكذا يمكننا إنهاء الاحتجاجات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد تصاعد حدة التوتر بين الحكومة الفرنسية وأصحاب السترات الصفراء، اقترحت الأخيرة على لسان المعارضة عدة شروط لوقف الاحتجاجات.

وقدمت الأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عددا من المقترحات لحل أزمة "السترات الصفراء"، التي وضعت البلاد في موقف محرج أمام العالم، في ظل إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على عدم التفاوض مع من وصفهم بـ"مثيري الفوضى".

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن أبرز مقترحات المعارضة، في الوقت الحالي، تراجع الحكومة عن قرار زيادة ضرائب الوقود، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في بداية يناير المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون صرح، الأسبوع الماضي، بأنه لن يعطي شيئا للذين وصفهم بـ"مثيري الفوضى"، في إشارة إلى أصحاب "السترات الصفراء"، مؤكدا أنه لن يساوي بين المخرّبين ومريدي الفوضى، وبين المواطنين المعبّرين عن آرائهم.

وشهدت باريس السبت ثالث تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء" لكن المظاهرات شابتها أعمال عنف وفوضى "لم يسبق لهما مثيل من حيث الشدّة" بحسب ما قال رئيس شرطة العاصمة ميشيل ديلبويش.

وتمثل هذه الاحتجاجات التحدي الأصعب الذي يواجهه ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من الإصلاحات الاقتصادية، التي يقدم عليها الرئيس الشاب البالغ من العمر 40 عاما.

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