الجبل يهتز في «جاهلية الشوف».. حكومة الحريري تتعثر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دخلت لبنان مرحلة قاتمة، على خلفية صراعات علنية تصاعدت وتيرتها، بعد تسريب فيديو مسيء للوزير السابق، وئام وهاب، يستهدف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، ووالده الراحل رفيق الحريري، إلى جانب زعيم الطائفة الدرزية في لبنان «وليد جنبلاط»، وما تبعه من أحداث دامية في منطقة الجبل.

ومنذ ذلك الحين، يشهد جبل لبنان تصعيدا خطيرا يخشى أن ينزلق بالبلاد إلى أتون مواجهة قد يصعب احتواؤها في ظل اتهامات موجهة لإيران والنظام السوري بالوقوف خلفه.

حالة التوتر التي يشهدها الجبل، ربما تؤثر على تشكيل الحكومة الجديدة صاحبة "الولادة المتعثرة"، والتي يسعى الحريري لتشكيلها منذ أشهر.

تعثر حكومي

الحكومة التي طال انتظارها ربما لن ترى النور قريبًا، بسبب التوترات الحاصلة والتي يقف وراءها الوزير السابق، وئام وهاب، المقرب من حزب الله بحسب تقارير إعلامية.

وفي لبنان، لا يمكن تشكيل حكومة من دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الأحزاب، ولطالما كان تشكيل الحكومة مهمة صعبة، إلا أن التأخر في التأليف هذه المرة يثير مخاوف جدية من تدهور الوضع الاقتصادي المتردي أساسا.

وئام وهاب وزير لبناني سابق

واشتعلت منطقة الجبل اللبناني بعدما داهمت قوة من شعبة المعلومات، السبت، منزل وئام وهاب في بلدة الجاهلية، بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية بعد رفضه الحضور أمامها، لتتفاجأ بفرار الأخير، ما اضطر القوة إلى أن تعود أدراجها، وأثناء ذلك عمدت عناصر تابعة لرئيس حزب التوحيد (وئام وهاب) إلى إطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى مصرع أحد مرافقي وهاب، بحسب بيان الشرطة.

لكنه، وفي خطوة تصعيدية وصفت بالخطيرة، حمل وهاب المقرب من حزب الله والحكومة السورية سعد الحريري مسؤولية مقتل مرافقه محمد أبوذياب، متوعدا بالانتقام، واصفا ما جرى بأنه يعني "حرب أهلية".

وبعد اتصالات حثيثة جرت بين مسؤولين لبنانيين، وحزب الله، اضطر وهاب للتراجع في وقت لاحق عن تهديداته، بدعوة أنصاره إلى الهدوء، وإن أظهر تمسكا باتهام الحريري بالتسبب في مقتل مساعده.

هجوم على الحريري

وكان وهاب شن منذ مطلع الأسبوع الماضي هجوما على الحريري، معتبرا أنه "لا يجب أن يكون رئيس حكومة لأنه لا يمثّل أكثرية" برلمانية.

وتضمن مقطع فيديو نُشر، الأربعاء، انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وأثار الفيديو غضب مناصري الحريري. وقد عمد بعضهم إلى قطع بعض الطرق في بيروت ومحيطها احتجاجا على تصريحات وهاب. كما شجب مضمونها العديد من القوى السياسية من أبرزها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

ولم يقتصر وهاب في حملته التصعيدية على استهداف شخص رئيس الوزراء المكلف، بل عمد إلى تجييش أنصاره والقيام باستعراض مسلح استفزازي لجنبلاط في منطقة الشوف، مساء الخميس، الأمر الذي كاد يتطور إلى اشتباك خطير، لولا تدخل قوى الجيش.

حسن نصر الله

وتقول أوساط لبنانية إن تصعيد رئيس حزب التوحيد العربي الذي لا يملك ثقلا وازنا على الساحة اللبنانية لم يكن ليحصل لولا وجود ضوء أخضر من حزب الله والنظام السوري.

تعطيل تشكيل الحكومة

وتلفت هذه الأوساط إلى أن ما قام به وهاب يندرج في إطار حملة موسعة أطلقها حزب الله قبل فترة لتعطيل تشكيل الحكومة. وبدأت هذه الحملة حينما تمسك الأمين العام للحزب حسن نصر الله بتوزير أحد النواب السنة الموالين له في اللحظات الأخيرة من قرب الإعلان عن التشكيلة الحكومية بعد حلحلة العقدتين المسيحية والدرزية.

ويرى متابعون أن مطالبة حزب الله لرئيس حزب التوحيد العربي بتخفيف نبرته مردها، الانتقادات التي طالته لجهة الوقوف خلف ما يحدث من تطورات، وأنه في حال انفلات الوضع سيتحمل الحزب وحده المسؤولية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

وتدرج حزب الله في حملته بالتلويح بأن لا حكومة دون تمثيل أحد هؤلاء النواب، مطلقا العنان لأذرعه الإعلامية للتهجم على الحريري، الذي أبدى تمسكا بموقفه الرافض لمطلب الحزب الذي يستهدف خلق ثنائية سنية داخل الحكومة الجديدة بهدف إرباك الحريري وتحجيم ثقله.

ووصلت حملة الحزب ذروتها بالتصعيد الخطير الذي أقدم عليه وئام وهاب منذ الأسبوع الماضي، والهدف منه إظهار أنه يملك من القدرة الشيء الكثير لإعادة خلط الأوراق على الساحة اللبنانية، وأنه لن يتوانى عن استخدام جميع أوراقه لفرض سطوته.

الرئيس اللبناني ميشال عون

واعتبر المحلل السياسي مكرم رباح أن حادثة الجاهلية وقبلها ما حصل في الشوف انتهى لكن المشكلة الأساسية مع حزب الله لم تنته فوئام وهاب هو صندوق بريد لعلي مملوك والنظام السوري وحزب الله، واستشهد المحلل بتصريح لوهاب قال فيه الأخير "عليكم الذهاب والتحدث مع نصر الله (الأمين العام لحزب الله).

ويشير رباح في تصريحات صحفية إلى أن المشكلة تكمن في سعي حزب الله للضغط على الدولة اللبنانية وبالتحديد على الرئيس سعد الحريري لإجباره على الخضوع إلى شروطه في تشكيل الحكومة، والضغط أكثر وأكثر على وليد جنبلاط وهو الحريص على تفادي الفتنة الدرزية في الجبل.

تمثيل نواب البرلمان

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" قال السياسي اللبناني رياض عيسى، إن الجميع يعتقدون بأن الحكومة العتيدة من المفترض أن تبصر النور خلال أيام إذا لم نقل خلال ساعات، خاصة بعد تذليل عقبة تمثيل حزب القوات اللبنانية حيث صرح الدكتور سمير جعجع بموافقة القوات اللبنانية على اقتراح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتمثيل القوات بأربعة وزراء.

وأضاف لـ "مصر العربية" أنه بعد حل عقدة حزب القوات برزت على الواجهة عقد تمثيل النواب السنة المعارضين لرئيس الحكومة المكلف والمحسوبين بالسياسة على فريق حزب الله و٨ آذار.

وأردف: "سبق للرئيس الحريري أن رفض تمثيلهم كونهم لا يمثلون حزب سياسي إنما تلاقي مصالح، وأكد على رفضه الخوض في هذا النقاش لعدم إمكانية التخلي عن مقعد سني بعد أن تمت الموافقة على تسمية أحد الوزراء السنة من حصة رئيس الجمهورية.

سعد الحريري

يذكر أن جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة تعثرت بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية في ظل التنافس المحموم بين الفصائل السياسية على الحقائب الوزارية.

ويتعين تشكيل حكومة جديدة قبل أن يشرع لبنان في إصلاحات مالية كبرى قال صندوق النقد الدولي في يونيو إن هناك حاجة ماسة لها لعلاج مسألة ديون البلاد.

تيار المستقبل

وبعد انتخابات نيابية شهدتها البلاد، طلب الرئيس، ميشال عون، قبل 6 أشهر، تحديدا في مايو الماضي، من الحريري، زعيم "تيار المستقبل"، تشكيل حكومة جديدة، وهو ما لم يتم وسط تبادل اتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير.

وقبل فترة، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، سعد الحريري، إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية سيتم في غضون أيام قليلة.

وبعدها أعرب الحريري عن تفاجئه بتمسك الرئيس عون بحقيبة "العدل" لصالح تياره "الوطني الحر"، بعد أن أبدى مرونة بمنحها لحزب "القوات اللبنانية".

كما يطالب "حزب الله" بتمثيل النواب السّنة المقربين منه والمعارضين للحريري في الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن "بلدة جاهلية الشوف"، هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.