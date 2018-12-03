جوجل لا تنوي وقف خدمة "هانج أوت"

أكد سكوت جونستون، أحد منتجي جوجل Real Time Communications أنه لا توجد نية لدى جوجل لوقف خدمة Hangouts "هانج أوت" بحلول عام 2020 كما أشيع.

وقال جونستون عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، إن جوجل لم تتخذ أي قرار بإيقاف خدمات وتطبيق هانج أوت Hangouts".

ووفقا لما نقله موقع fossbytes، المعني بأخبار التقنية، فإن جونستون قال إنه سيتم بدلا من ذلك نقل مستخدمي هانج أوت إلى خدمتي Hangouts Chat وHangouts Meet، وهو ما قد يعني أن خدمة "هانج أوت" التي نعرفها قد لا تظل موجودة، لكن ستظل الخدمتان الفرعيتان التابعتان لها في خدمة المستخدمين، لكنهما سيركزان بشكل أساسي على الشركات، كما أنهما سيتطلبان حساب G Suite.