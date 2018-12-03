شكرا لقرائتكم خبر عن عملية عسكرية بمشاركة التحالف الدولى ضد "داعش" فى حوض حمرين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية بمشاركة التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى والرايات البيضاء بمناطق حوض حمرين.

وقال المصدر- فى تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- "إن قوات البيشمركة وبالتعاون مع طيران التحالف الدولى بدأت عملية عسكرية وتمشيط المناطق الواقعة بين قضاء طوز خورماتو وناحية كفرى ضمن حوض حمرين ".

وأشار إلى أن طائرات التحالف الدولى قصفت مقرات تنظيم داعش فى قرى بلكة، وشوراو، وبلكانة العليا، وبلكانة السفلى.. مؤكدا أن العمليات مستمرة فى مناطق حمرين بشكل شبه يومى بين ثلاث محافظات ديالى، صلاح الدين، كركوك وصولا للسليمانية.

من جانبه، قال مسئول الاتحاد الوطنى فى حمرين ملا كريم شكور، "إن ضربات التحالف الدولى استهدفت تنظيم الرايات البيضاء، بعد زيادة تحركات هذا التنظيم خلال الفترة الماضية".

على صعيد متصل.. نفى الحشد الشعبى العراقى بمحور الشمال، عودة نشاط الإرهابيين فى مناطق بأطراف محافظة كركوك، مؤكدا أن العملية الأخيرة للحشد والقوات الأمنية حققت نجاحا كبيرا.

وقال المتحدث باسم المحور الشمالى للحشد الشعبى على الحسينى- فى تصريح اليوم- "إن قوات الحشد الشعبى وبالاشتراك مع القوات الأمنية وصلت خلال الأيام الماضية إلى مناطق وقرى تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية، حيث تم القضاء عليها وتطهيرها من مخلفاتهم".

وأضاف الحسينى، أن أنباء عودة النشاط الإرهابى إلى كركوك وأطرافها غير صحيحة، لافتا إلى أن هناك من يروج لذلك من أجل إرباك الوضع العام وتحقيق غايات معروفة.

وأوضح، أن الغاية من بث الشائعات حول عودة الإرهابيين إلى كركوك، هى إظهار الحشد الشعبى والقوات الأمنية فى حالة ضعف وتراخي.