جماهير الريال تلهب أسعار تذاكر “كلاسيكو الموت”

شهاب محمد - الخرطوم - الريال

الخليج 365 :

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن جماهير ريال مدريد ألهبت أسعار تذاكر مباراة إياب نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، بين ريفر بليت وجاره وغريمه التقليدي بوكا جونيورز.

وأوضح المصدر أن الجماهير الملكية استفادت من حصة 9 آلاف تذكرة، على اعتبار أن “ديربي الموت” سيقام على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية.

وتابع “كل هذه الحصة بيعت في أقل من 90 دقيقة.. والآن بعض جماهير النادي الملكي تعيد بيعها بأثمنة خيالية”.

وجرى، في الأصل، طرح التذاكر بأسعار تتراوح بين 80 و220 يورو، إلا أن بعض الجماهير استغلت الفرصة والإقبال الكبير عليها وقررت تداولها بأسعار تبدأ من 250 يورو، وتصل إلى 800 يورو.

وعبر عدد من الأنصار الراغبين في حضور “نهائي الأحلام” عن غضبهم من هذا التصرف، قائلين “من يقدم على مثل هذه الأفعال لا علاقة له بكرة القدم.. هذه اللعبة في الأصل للفقراء لا الأغنياء”.

وكان اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) أعلن أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين يوم التاسع من ديسمبر الجاري، وذلك بعدما أرجئت في آخر لحظة من موعدها الأصلي المقرر السبت قبل الماضي، إثر اعتداء مشجعي ريفر بليت على الحافلة التي تقل لاعبي بوكا جونيورز.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين في 11 نوفمبر الماضي على ملعب “بومبونيرا” الخاص ببوكا جونيورز وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.