وزيرالطاقة: قطر تنسحب من منظمة أوبك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وزير الطاقة القطري يوم الاثنين إن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتبارا من يناير كانون الثاني 2019.

وأضاف الوزير سعد الكعبي أن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر، أحد أصغر منتجي النفط لكنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل.

وقال في مؤتمر صحفي ”قطر تعلن انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019“ مضيفا أنه جرى إبلاغ المنظمة بالقرار صباح يوم الاثنين وأن قطر ستحضر اجتماع أوبك في فيينا هذا الأسبوع.

يأتي الإعلان قبيل اجتماع أوبك وحلفاء من بينهم روسيا في السادس والسابع من ديسمبر كانون الأول لبحث خفض الإنتاج.

وقال الوزير إن القرار لم يكن سهلا إذ أن قطر عضو في أوبك منذ 57 عاما، لكن تأثير البلاد على قرارات إنتاج المنظمة محدود.

وشدد الكعبي على أن قطر ستواصل الالتزام بجميع تعهداتها بشأنها شأن أي دولة أخرى من منتجي النفط خارج أوبك.

وقال إن قرار الانسحاب يتماشى مع رغبة قطر في تركيز جهودها على تطوير قطاع الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تتحرك فيه صوب زيادة إنتاج الغاز المسال من 77 مليونا إلى 110 ملايين طن سنويا.

وقال إن القرار لا يتصل بالمقاطعة السياسية والاقتصادية المفروضة على قطر منذ يونيو حزيران 2017 من قبل السعودية، أكبر منتج في أوبك، وثلاث دول عربية أخرى.