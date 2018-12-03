حماية المستهلك تضبط مصنع حديد عشوائي بجبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ضبط الفريق الموحد لحماية المستهلك مصنع حديد عشوائي بمنطقة جبرة الخرطوم، حيث تم حجز (1000) سيخة وزن 10 ملم بناءً على معلومات نوعية توفرت بواسطة شعبة الميدان . وبحضور مختص من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الخرطوم، ومباحث حماية المستهلك، وبحسب صحيفة آخر لحظة المصنع المضبوط عشوائي وغير مطابق للاشتراطات والمواصفات الصناعية الخاصة بمصانع الحديد وغير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية . آخر لحظة

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