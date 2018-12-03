اجتماع للجنة زيادة المرتبات برئاسة رئيس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت اللجنة المكلّفة من رئاسة الجمهورية لدراسة زيادة الأجور عقدت الخميس الماضي أولى اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وزير المالية .

وفي السياق إن اللجنة قامت دراسة موقف الأجور، و تعمل على التنسيق ودراسة الموضوعات بجانب وضع ملامح واضحة عقب إعلان ميزانية البرامج للعام 2019م متوقعاً أن تفرغ من أعمالها قبل نهاية العام .

وكان رئيس الجمهورية عمر البشير قد أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لدراسة زيادة الأجور في ضوء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وما ترتب عليها، وأتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراهُ مناسباً.

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