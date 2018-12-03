الرئاسة الروسية تعلق على "اغتيال خاشقجي" وعلاقة بوتين وابن سلمان

© REUTERS / MARCOS BRINDICCI موسكو — سبوتنيك. وأعلن بيسكوف، أن موسكو تلاحظ استعداد الرياض للمشاركة في التحقيق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي لديه علاقته بالسعودية.. ونحن نلاحظ استعداد السعوديين للتحقيق". وقال متحدث الكرملين ردا على سؤال عن العلاقات بين بوتين وولي العهد السعودي: "العلاقات الشخصية الجيدة أساس التعاون الثنائي الفعال".

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