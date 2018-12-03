دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تكشف عن هاتفها الأكثر مبيعًا في 2018

كشف غريغ غوسوياك، نائب رئيس تسويق المنتجات في شركة آبل الأمريكية الستار عن هاتفهم الأكثر مبيعًا في الأسواق حول العالم خلال العام الجاري 2018.

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وأشار نائب رئيس تسويق المنتجات في شركة آبل، عبر تصريحات أوردتها عنه وكالة رويترز، إلى أن "آيفون إكس آر" هو الهاتف الأكثر مبيعًا وانتشارًا لشركتهم خلال 2018.

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يُذكر أن هاتف "آيفون إكس آر" قد أطلقته شركة آبل في شهر أكتوبر الماضي بسعر يبدأ من 749 دولار؛ حيث يتميز ببعض الخصائص الموجودة في الهواتف الأعلى سعرًا للشركة مثل التعرف على الوجه، بالإضافة إلى احتوائه على رقاقة معالجة جديدة.المزيد:

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