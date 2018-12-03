شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبى تدحر عناصر تنظيم داعش فى مدينة تازربو جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد آمر (قائد) منطقة الكفرة العسكرية فى ليبيا عميد بلقاسم الأبعج، أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من دحر وطرد فلول بقايا الجماعات الإرهابية المتطرفة "داعش" لأكثر من 400 كم عن مدينة تازربو جنوب غرب البلاد.

وقال قائد منطقة الكفرة العسكرية فى تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، إن القوات المسلحة الليبية والقوات المساندة لها تبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة.

وأضاف أنه ليس ثمة فرصة أخرى لداعش فى تكرار هجماتها على القرى والبلدات الواقعة تحت حماية القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الخسائر التى تكبدتها عناصر داعش المتسللة للبلدة فى معركتها الأخيرة مع قوات من الجيش الليبى فى تازربو أدت إلى تراجع قدرات التنظيم المالية والعسكرية.

وأوضح آمر منطقة الكفرة العسكرية أن تلك الخسائر هى مقدمة للنهاية للفعلية للتنظيم الإرهابى.

وتبنى تنظيم داعش فى الخامس والعشرين من نوفمبر الماضى مسئولية الهجوم الإرهابى على بلدة تازربو عبر إعلانه بيان نشر فى وكالة الأعماق الذراع الإعلامى لداعش.