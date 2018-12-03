وزير الصناعة بالخرطوم يقلل من فاعلية مراكز البيع المخفض في معالجة ارتفاع الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د.”جعفر أحمد عبد الله” توجيهات ملزمة لقطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك بالوزارة لتحديد منافذ لعمل التعاونيات بالعاصمة الخرطوم وتسميتها في غضون الشهر الجاري كإجراء عاجل لمجابهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتخفيف أعباء المعيشة للقضاء على المستفيدين من الزيادات غير المبررة من قبل الوسطاء والـ(سماسرة) ، في الوقت الذي طالب فيه مدير القطاع، الجهات المختصة بالإسراع في تعديل قانون التعاون لسنة 1995 وتنظيم التجارة وقانون حماية المستهلك لكي يتوافق والمستجدات التي طرأت على القطاع .

وأكد د.”جعفر أحمد عبد الله” خلال الاجتماع الأول بمديري الإدارات بقطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك أمس (الأحد) بحضور مدير عام وزارة الصناعة والتجارة د. “تاج الدين عثمان سعيد” على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع مع بقية مكونات وزارة الصناعة والتجارة في العمل على تخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التعاونية، التي استعجل المسئولين عنها بالقطاع في تفعيلها ، كاشفاً عن أنه تلقي التزامات من المنتجين أبرزهم رئيس اتحاد الغرف الصناعية، والغرف الزراعية، وجامعة أفريقيا، ووزارة الزراعة بتمويل منافذ الجمعيات التعاونيات بالسلع الضرورية ، وقلل الوزير من فاعلية مراكز البيع المخفض في معالجة ارتفاع الأسعار، وطالب بالعمل على تفعيل التعاونيات كبديل أمثل لحل الإشكاليات .