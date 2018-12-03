الدولار يواصل رحلة الصعود في مواجهة الجنيه السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفع متوسط سعر الدولار الامريكي في السوق الموازي بالخرطوم ليبلغ متوسط الصرف 57 جنيها للتعاملات النقدية بعد ان كان قد تراجع الخميس الى 55 جنيها فيما تعدى سعر البيع مبلغ 57.30 جنيها .

كما سجلت تعاملات سعر الدولار الامريكي ارتفاعا بالتحويلات البنكية ليبلغ 63 جنيها بعد ان كان قد تراجع الى 51 جنيها ،

وتوقعت مصادر استمرار صعود العملات الاجنبية خلال الايام المقبلة بسبب ارتفاع الطلب لاستيراد سلع شهر رمضان والعيد .

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