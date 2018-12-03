الاتحاد الأفريقي يكشف عن وجود خارطة طريق أعدتها الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في ليبيا،

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الاتحاد الأفريقي أن لجنة لتحقيق وإحلال السلام بليبيا برئاسة رئيس حكومة الكنغو، تعمل مع الحكومة وكل الأطراف الليبية لإيجاد حل سلمي لإنهاء الأزمة الليبية، في وقت أعلن فيه عن مؤتمر جامع للفصائل الليبية خلال الأيام القادمة.

وكشفت أميرة الفاضل مبعوث الاتحاد الأفريقي لليبيا مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي في تصريح بحسب (smc) عن وجود خارطة طريق أعدتها الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في ليبيا، مشيرةً إلى أن الخارطة يتم إنفاذها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي بمشاركة كافة الفصائل الليبية، مؤكدةً أن اجتماع دول جوار ليبيا الذي عقد بالخرطوم أكد على مساندة ودعم ليبيا للخروج من أزمتها.

وأوضحت “الفاضل” أن الاجتماع أكد قيام مؤتمر جامع لجمع الأطراف الليبية دون إستثناء لأحد برعاية الأمم المتحدة وبدعم ومساندة الاتحاد الأفريقي.