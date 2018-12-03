قبل محادثات السويد... إيران تتحدث عن "التجربة المریرة" في اليمن وتهاجم السعودية

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "إن إیران تعلن ترحیبها ودعمها للمحادثات، وتدعو جمیع الأطراف الیمنیة إلى المشاركة البناءة والمسؤولة فی محادثات استوكهولم، وتدعوهم ، من خلال اتخاذ خطوات لبناء الثقة، توفیر الأرضیة اللازمة للتوصل إلى اتفاق شامل ینهی المعاناة والحصار الظالم ضد الشعب الیمني"، وذلك وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
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كما أشارت الوزارة في بیانها، إلى الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في الیمن، وصرحت أن "التجربة المریرة" لما یقرب من أربع سنوات من الحرب والاعتداء المدمر على الشعب الیمني، لم یحقق أیا من الأهداف السیاسیة والسلطویة لدعاة الحرب، وفقط أفضى إلي تدمیر الموارد الاقتصادیة والبنیة التحتیة وموت الآلاف من النساء والأطفال وغیرهم من أبناء الشعب الیمني المضطهد، لكنه شعب مقاوم وممانع، وحدوث كارثة إنسانیة شاملة".
وأكدت وزارة الخارجیة الإیرانیة في بیانها: إذ تنتهز إیران الفرصة، فانها تعلن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولی لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن، وتشدد على الحاجة الملحة لتسریع عملیة إرسال المساعدات الإنسانیة إلى الیمن. وتعتقد أن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة والمأساة الإنسانیة في الیمن هي مسؤولیة تاریخیة تقع على عاتق العالم في الوقت الحاضر".
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