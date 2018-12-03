بعد عودته للمملكة... فيديو يجمع شقيق الملك سلمان مع بن نايف ومتعب

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للأمير محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيز، وكذلك الأمير متعب بن عبد الله قائد الحرس السعودي السابق الذي أعفاه الملك سلمان من منصبه، وأيضا الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، وهم يؤدون العرضة السعودية في حفل زفاف لأحد الأمراء.

وقال مغردون سعوديون إن حفل الزفاف كان للأمير عبد الله بن فيصل، حفيد الملك عبد الله على الأميرة لطيفة بنت خالد بن عبد الله.

واحتفى مجموعة من الأمراء بحضور الأمير أحمد، بالتقاطهم صورا تذكارية معه، فيما شهد الحفل حضور غالبية أبناء الملك عبد الله.

وفي صورة أخرى ظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى جانب الأمير عبد الرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، وأبنائه.



ولم يظهر الأمير محمد بن نايف منذ فترة طويلة منذ نهاية سبتمبر / أيلول الماضي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي — وقتها — صورة له، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيدها الوطني.

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما التقطها أحد المقربين له، ولم يتم التأكد من صحة الصورة، وظهر خلالها الأمير مبتسما وبجانبه طفلتان يبدو أنهما حفيدتاه.



وأعفا الملك سلمان بن عبد العزيز، منتصف العام الماضي، ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف، من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، مسندا ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان ، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

ومنذ إعفائه يظهر الأمير، البالغ من العمر 60 عاما، في مناسبات العائلة بين فترة وأخرى، لينفي بذلك صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية عقب إعفائه من مناصبه.