الأردن يعلن تنظيم مؤتمر دولي لدعم الأقصى

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الأردن، الإثنين، تنظيم مؤتمر دولي لدعم القدس والأقصى، في العشرين من الشهر الجاري، بعنوان "نداء للمسجد الأقصى المبارك الطريق إلى القدس".

جاء ذلك في بيان صحفي لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالناصر أبو البصل، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب البيان، فإن المؤتمر يُقام برعاية ملكية ،بالتعاون مع مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب).

وقال أبو البصل :"إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية تستفز مشاعر المسلمين والعرب قاطبة".

واستدرك "وقد زادت وتيرة هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، مما ينذر بوجود خطة مبيتة للسلطة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم إلى ما لا تحمد عقباه".

وأضاف "إننا في الأردن وبحكم الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية نجد أنه من واجبنا إطلاع الأمة والعالم أجمع على خطورة ما يتعرض له أقدس مقدساتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من خلال تنظيم مؤتمر دولي" .

وأشار "إن وزارة الأوقاف وبحكم ولايتها الدينية والإدارية على أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك دعت إلى تنظيم هذا المؤتمر الدولي الكبير بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة؛ لغايات التباحث والتشاور في سبيل نصرة المسجد الأقصى المبارك والوقوف خلف القيادة الهاشمية في دعم القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وعلمت الخليج 365 من مصدر مطلع في وزارة الأوقاف الأردنية بأن تركيا ستكون من أبرز الدول المشاركة في المؤتمر، عبر وفد رفيع المستوى.

