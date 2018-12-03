ارتفاع #أسعار_النفط 5% بعد اتفاق #الولايات_المتحدة و #الصين

الخليج - رويترز

ارتفعت أسعار النفط خمسة بالمئة اليوم الاثنين بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوما وقبل اجتماع أوبك هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 53.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش بزيادة 2.48 دولار للبرميل أو 4.9 بالمئة عن آخر سعر إغلاق، فيما زاد خام برنت 2.89 دولار بما يوازي 4.9 بالمئة إلى 62.35 دولار للبرميل.

وتعزز الخام الأمريكي أيضا بإعلان كندا أن إقليم ألبرتا سيرغم المنتحين علي خفض إنتاج بنسبة 8.7 بالمئة أو 325 ألف برميل يوميا لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدي لزيادة في المخزونات. ويصدر معظم نفط ألبرتا إلى الولايات المتحدة.