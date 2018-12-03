دعوة 896مرشحًا على المرتبة الخامسة لاستكمال مسوغات التعيين بالعدل

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت وزارة العدل 896 مرشحًا على الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة ، ممن تم قبولهم إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدموا عليها؛ وذلك لاستكمال مسوغات تعيينهم.
ورحبت وزارة العدل بجميع المرشحين لدخول موقعها على شبكة الإنترنت والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم عليها من أجل استكمال مسوغات تعيينهم خلال أسبوع من تاريخ النشر.
وزارة العدل وإذ تبارك للمرشحين قبولهم المبدئي تنوه بأن من لم يراجع خلال أسبوع من تاريخه يعتبر ذلك عدولاً منه عن التعيين.
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