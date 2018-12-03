شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب سعوديون يشاركون الإمارات إحتفالاتها باليوم الوطني الـ47 والان مع التفاصيل

شارك الطلبة السعوديون في دولة الإمارات باحتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ47، عبر مسيرة نظمتها الملحقية الثقافية السعودية في منطقة "سيتي ووك" بإمارة دبي.

ونقل موقع العين الإخبارية تهنئة الطلبة السعوديون إلى قيادة وشعب الإمارات بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، متمنين مزيدا من التقدم والازدهار.

وشهدت الفعالية مشاركة جماهيرية كبيرة، حيث ضمت فقرات متنوعة من الفنون التراثية السعودية والإماراتية، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التي تتحدث عن وحدة الحال بين البلدين، كما تم عرض النشيدين الوطنيين لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وتوجه الطلبة الإماراتيون المشاركون في المسيرة بالشكر إلى أشقائهم السعوديين على مشاركتهم أفراحهم في اليوم الوطني الـ47.