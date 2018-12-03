شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع الجزائري ينقل تهاني بوتفليقة للإمارات والان مع التفاصيل

نقل الفريق أحمد قايد صالح تهاني الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني الــ 47 " لقيام اتحاد الإمارات المبارك.

والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الأحد، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري في أبوظبي.

وأعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم للجزائر قيادة وشعبا على ما أبدوه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأشاد الفريق أحمد قايد صالح بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.

وتمنى لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.